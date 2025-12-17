「ボクシング・ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級王座統一戦」（１７日、両国国技館）ボクシングのトリプル世界戦の前日計量が１６日、都内で行われた。ＷＢＡ世界バンタム級の団体内統一戦に臨む正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝と、同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝はともにリミットを１００グラム下回る５３・４キロで一発クリア。ＷＢＡライトフライ級王者で、２団体王座統一戦に臨む高見亨介、Ｗ