師走を迎えて気配を上げているのがボンドガール。手塚久師は「いい雰囲気になっている。エリザベス女王杯（11着）の時より活気がある。先週の追い切りに騎乗した津村も好感触をつかんでいたようだ」と言う。当舞台の昨年ニュージーランドTを含め、これまで重賞2着が6回。「中山のマイルもいい条件。うまくかみ合えば勝てるだけの力はある」と重賞初制覇へ期待を膨らませていた。