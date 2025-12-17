ドロップオブライトは2走前に同じ中山マイルの京成杯AHで11番人気2着。2番手でしぶとさを発揮した。福永師は「2走前は（同週の）セントウルSとどちらを使うかで、開幕週で後ろからになるのもどうかと思って京成杯AHに。（松若）風馬がうまく乗ってくれた」と振り返る。スプリンターズS14着からの臨戦となる今回に向けても「よく動けている。以前より体が減らなくなった。冬でも体調は良さそう」と好気配を伝えた。