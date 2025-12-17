ロッテ・藤原が3300万円増の年俸8000万円（金額は推定）で契約を更改した。18年ドラフト1位で入団し、プロ7年目で初めて規定打席に到達。「まだまだ打てるな、やれるなというのが一番大きかった」と自信が芽生え、来季目標には首位打者や最多安打などのタイトル獲得を掲げた。年明け1月にはレッドソックス・吉田との自主トレを予定し、「来年は（年俸が）倍増するぐらいの活躍を自分でも期待していいなと思っている」と豪語