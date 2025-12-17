イングランドの強豪トッテナムから２部のポーツマスにレンタル中の韓国代表の天才MFヤン・ミンヒョクに、スペインの超名門レアル・マドリーが関心を持っているという。韓国メディア『Xports News』は12月16日、「ソン・フンミンでもできなかった。ヤン・ミンヒョクはクレイジーだ！レアル・マドリーが121億ウォンで有望な韓国人選手の獲得を検討中、 韓国人の歴史的な移籍は実現するのか？」と題した記事を掲載。次のように報