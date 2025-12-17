ヤクルト・池山隆寛新監督が１７日に６０歳の誕生日を迎えた。人生の節目で挑む監督１年目の２０２６年はリーグ制覇と日本一を目指し、「しっかり準備していきたい」と決意も新た。還暦といえば赤で、阪神時代から日本ハム・新庄監督のトレードマークである色を引き合いに出し「来年も赤を意識して。新庄監督とかぶらないようにしないと（笑）」。現役時代と同じく“ファッション”でも球界を盛り上げる。