巨人・中山と浅野が都内のトークイベントで共演した。来季は外野のレギュラーを争う2人。2学年後輩の浅野は「内野から外野に転向してきた人がいるので内野に帰ってもらって…」と弱気ながら、高卒4年目の来季こそ定位置奪取に静かに闘志を燃やした。オフに一緒に東京ディズニーシーへ出かけるなどプライベートでも仲良し。今季中盤から外野に挑戦した中山がライバルとなることに「外野、1枠空けてほしい」と本音を漏らしつつ