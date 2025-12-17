仙台六大学野球リーグに所属する仙台大の最速159キロ右腕・佐藤幻瑛（げんえい）投手（3年）が米国の大学への編入を検討していることが16日に分かった。今夏の日米大学野球選手権では大学日本代表の3連覇に貢献した大学球界屈指の剛腕。将来的なメジャー入りを目指し、複数の大学を候補として仙台大側と調整している。来秋ドラフトの1位候補にも挙がっていた中で浮上した異例のプラン。来年から米国の大学に編入し、27年リー