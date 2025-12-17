今オフに右肘のじん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けたパドレス・ダルビッシュが、チャリティーイベントに参加した。来季は全休し、27年の復帰を目指すが「今はそのことが頭にない。とにかく腕をリハビリすることだけを考えている」と現状を語った。術後は本拠地などでリハビリを進めており「来季は投げられない中で、どう（チームに）関われるかという話をAJ（プレラーGM）や球団としている」と説明した。