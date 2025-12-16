「２０２５プロレス大賞」（東京スポーツ新聞社制定、デイリースポーツなど選定）の選考会が１６日、都内で開かれ、スターダムの上谷沙弥（２９）が最優秀選手賞（ＭＶＰ）に選ばれた。１９７４年の制定以来、女子選手のＭＶＰ受賞は史上初の快挙。年間最高試合賞はノア１・１日本武道館大会の清宮海斗（２９）−ＯＺＡＷＡ（２９）戦に決まり、来年１月４日の引退に向けてフル回転した新日本の棚橋弘至（４９）は自身初の技能賞