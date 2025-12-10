超党派「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟」の会合＝１６日、国会内超党派の「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟」（ＵＦＯ議連）は１６日、国会内で会合を開き、九州電力玄海原発（佐賀県玄海町）の上空で今年７月に目撃された正体不明の光体に関し現地視察の結果を報告した。議連は、未確認異常現象（ＵＡＰ）への対応を安全保障の観点として捉え対処能力向上などを掲げている。ＵＡＰに関する専門