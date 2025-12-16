有名人夫婦が結婚３０周年を迎え、記念のパーティーに豪華ゲストが集まった。主役は実業家・君島誉幸さんと元女優で美容家の君島十和子さんの夫婦。タレントの神田うのは「君島明さん十和子さんご結婚３０周年誠におめでとうございます」とつづり、俳優の別所哲也、写真家の下村一喜氏さんらが駆けつけた宴席の様子を１７日までにインスタグラムに投稿。うのは「いつも美しい十和子さんですがこの日は更にお美しく輝いておら