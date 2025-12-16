阪神・植田が家族と母親とともに向かう「人生3度目」というハワイで、ダイヤモンドヘッドへの登山を計画していることを明かした。約45分ほどで頂上にたどり着け、360度の大パノラマの景色が楽しめるという。「家族優先なので、もしかしたらって感じですけど。登ってみたい」と頂上でリーグ連覇を誓う構想だ。「（ハワイでも）トレーニングはする。午前中はジムもあるので、そこに行って、昼から出かける感じになると思う」とメ