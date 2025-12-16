阪神・高橋が初の優勝旅行は家族サービスにあてる。「（個人として）どこに行きたいとかはない」と話し、家族が喜ぶ場所や食事を楽しむ予定。8年目の今季は3勝1敗で防御率2・28。前回23年のV旅行時はリハビリ組で不参加。当時は両翼のポール間走などのランニングメニューなどをこなしていた。30歳左腕は「あれはあれで気持ち良かったんですけど。（今回）行けるのはうれしいですね」と頬を緩めた。