阪神・近本は23年に訪れた経験を生かして、ハワイ滞在を有意義なものにする。現地の観光ガイドブックとにらめっこして「これ行きたい、これも行けるかなとか“○”を付けています」と早くも胸を躍らせる。2年前の前回優勝旅行では「プールに入ってプールで終わった感じで何もできなかったので、今回は子供も成長したし、子供たちが遊べるように」とアクティブな予定を立てていた。