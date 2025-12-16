阪神の及川にとっては両リーグ最多登板の疲れを癒やす旅だ。高卒6年目の今季は66試合に登板。ご褒美のバカンスでは身体のリフレッシュに努める。「ステーキの有名な店とかあるんですよね。本場のアサイー（ボウル）とか…。あとは海に入ったり山を登ったり、楽しみたいし充実したいです」ハワイ旅行に胸を膨らませた一方、来季も見据える24歳左腕は「時間はあるので走ったりもするかもしれません」と言って機内に乗り込んだ。