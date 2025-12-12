関メディベースボール学院が16日、西宮市内のホテルで同学院OBで楽天から育成5位指名を受けた四国・愛媛の島原大河捕手（23）のドラフト指名祝賀会を開いた。同じく同OBの阪神・今朝丸裕喜投手（19）が花束を贈呈するなど祝福に駆けつけた。今朝丸は5学年上で強打の捕手とはこの日が初対面だったが「（24年ドラフト2位入団の）僕も1年前にここで送り出されました。（阪神と楽天は）セ、パ・リーグ、ウエスタン、イースタン・リ