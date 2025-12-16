阪神は、球団オフィシャルファンサービスメンバー「TigersGirls」の26年シーズンメンバーが決定したことを発表した。新メンバー7人が加入。メンバー5年目となるNonoaは「阪神タイガース91年目。新たな歴史を刻む2026シーズンを、TigersGirlsとして皆さんとともにできること、とてもうれしく思います。ドキドキワクワクが詰まった新たな年、熱く盛り上げていきます！」と勝利の女神として連覇へのサポートを宣言した。