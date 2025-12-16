阪神は16日、兵庫県西宮市内の球団事務所でスカウト会議を開いた。今秋ドラフトの振り返りや11月に開催された明治神宮大会、今月7日まで行われた侍ジャパン大学日本代表候補の強化合宿の報告などが議題。明治神宮大会で大会新記録となる10者連続三振をマークした最速151キロ左腕の立命大・有馬伽久（3年）は来秋ドラフトの目玉で、今後は各スカウトが担当地域でドラフト候補のチェックを本格化させていく。