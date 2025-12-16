2025年12月16日（火）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。12月16日の日経平均株価は、前日の米株安の流れを引き継ぎ下落して始まると、その後も幅広い銘柄に売りが出るなかで指数は下げ幅を拡大させ、前日比784.82円安の49,383.29円で取引を終えました。本日夜には11月の米雇用統計発表が控えているほ