子育ての正解はひとつではありませんが、子どもを育てていると、友人やママ友、さらには家族との間で意見が食い違う瞬間はありませんか？今日はそんなエピソードを3つ紹介します。エピソード1：＜ハーネスは犬がつけるものでしょ？＞親失格アイテム？憤慨されて…30代のミカ（仮名）さんには3歳の娘ユリ（仮名）さんがいます。ある日、大学時代の友人アカリ（仮名）さんと同い年の子ども同士を遊ばせようと、屋内の遊び場で久