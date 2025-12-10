阪神から自由契約になったジョン・デュプランティエ投手（３１）がＤｅＮＡと契約合意間近であることが１６日、分かった。日米の複数の関係者が明らかにした。同投手には複数の球団が獲得に興味を示し、ソフトバンク入りが有力視されていたが急転。助っ人右腕は１年で阪神を去り、同じセ・リーグのライバルチームであるＤｅＮＡ入りを決断した。阪神の退団が決定的となり、ソフトバンク入りが有力視されていたデュプランティエ