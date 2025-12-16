新潟県見附市の商店街にある小さなカフェが提供するお菓子に使われているのは米粉。みんなで“おいしい瞬間”を共有できるようにと、奮闘する女性を取材しました。 ■米粉で作るお菓子「分け隔てなく食べられるように」 見附市の商店街にある小さなカフェ『メルヘンコーヒー』。ここで提供されているのが米粉や豆乳で作ったワッフルです。シャッターが降りたままの店のキッチンに灯るあかり。開店前からお菓子