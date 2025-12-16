上越新幹線で、線路の雪をとかすために導入しているスプリンクラーの散水の様子が報道陣に公開されました。 湯沢町で12月16日、公開されたのはスプリンクラーが稼働する様子。雪がとける最適な温度の水を管理し、散水することで線路に雪が積もるのを防ぎ、上越新幹線の高速かつ安全な運行を守るために導入されています。この日は散水している様子が公開されたほか、散水した水を回収して再利用し、再び水を送り出すた