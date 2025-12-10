東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働を容認し、自らの判断について開会中の12月新潟県議会に信を問うとした花角知事。その知事を支える与党で最大会派の自民党は12月16日、知事を信任する付帯決議案を提出することを決めました。自民党は議会の単独過半数を占めていて可決される見込みです。 ■原発再稼働めぐり一問一答で論戦展開 16日、開かれた県議会連合委員会。柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、県議と知事が一問一答で論戦を展開