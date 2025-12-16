女優の山崎紘菜が１７日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。インスタグラムでクマの絵文字をつけて「#ヒトハト 公開収録ありがとうございました#遅くに更新しちゃってごめんね#ふわふわともこもこは正義」とつづり、衣装ショットをアップ。ブラウンのもこもこのブーツが目を引くコーディネートを披露した。この投稿にファンからは「脚が長い」「かわいい！」「素敵です！」「スタイル良すぎでしょ」「ふ