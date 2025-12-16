楽天に加入した前田健太投手が１７日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）に生出演。ＭＬＢの“先輩”として、メジャー移籍を目指している村上宗隆の現状についてコメントした。この日、自慢の“絵”でＭＬＢ移籍を目指している村上宗隆、岡本和真、今井達也、高橋光成の現状について口を開いた前田。特に日本時間２３日午前７時に交渉期限を迎える村上について「ポスティングは期限があるので