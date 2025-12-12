現役ドラフトで西武からオリックスに加入した平沼翔太外野手（28）が16日、大阪・舞洲の球団施設で入団会見に臨み「背番号7奪取」を宣言した。敦賀気比（福井）の3学年先輩・西川の番号を引き合いに「背番号7番を奪えるような活躍をしたい」と所信表明。報道陣の笑いも誘いつつ、新天地での意気込みと飛躍を誓った。「（西川選手に移籍を）報告した際に“めっちゃおもろいやん”って言われました。何が面白いのかは、ちょっと