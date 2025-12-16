オリックスの24年ドラフト1位・麦谷は、800万円増の来季年俸2300万円で更改した。今季は79試合に出場して打率・231、1本塁打、10打点。シーズン後は台湾で開催されたウインターリーグに参戦した。「少しご飯が合わなかったです…」。11月15日からの23日間で体重は4キロ減。2年目の来季は100試合出場と30盗塁を目標に掲げた。「シーズン中（の体重）は80キロちょっとだったので、83キロぐらいで（シーズンを）過ごしたい。その