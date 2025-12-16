今秋ドラフトで指名を受けた広島の新人9選手が施設見学のためマツダスタジアムを訪れた。両打ちのドラフト1位・平川（仙台大）は同球場でのシーズン両打席本塁打に意欲を示した。「狙って入るものではないですが、練習をいっぱいして、入ってくれればいいなと思う」同球場で同一シーズン両打席本塁打を記録したのは22年のロハス・ジュニア（当時阪神）のみ。「（大学時代）1試合で両打席死球はある」と笑うが、満員の本拠地で