阪神・藤川球児監督（４５）が１６日、来季は４年ぶりにキャプテン制を復活させる方針を明かして、坂本誠志郎捕手（３２）を「ゲームキャプテン」に指名した。新選手会長の村上頌樹投手（２７）が先発ローテであることなどが考慮されてのキャプテン復活。坂本にとっては２０２２年に次ぐキャプテン就任となり、サブキャプテン的な働きを中野拓夢内野手（２９）に託す。２シーズン目を迎える藤川阪神が、連覇へ向けて“最初の改