今年5月に取得した国内FA権を行使せず残留したオリックス・山岡が大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、1200万円増の来季年俸8000万円で単年契約を結んだ。来季から先発に再転向する30歳右腕は「やるからには目指していきたい。勝って貯金ができたらいいので」と、19年に獲得した勝率第1位のタイトル奪回を宣言した。目標達成へ向けて現在はフォークの習得にも取り組む。「（打者からすれば）自分の場合は直球とスライダ