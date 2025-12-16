■カーリング混合ダブルスミラノ・コルティナ五輪世界最終予選日本 7ー3 フィンランド（日本時間17日、カナダ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個カーリング・混合ダブルスのミラノ・コルティナオリンピック™世界最終予選が日本時間15日に行われ、初出場を目指す日本代表（世界チームランク3位）がフィンランド（同37位）に7ー3で勝利し、通算3勝2敗と