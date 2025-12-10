闇バイト、南海トラフ巨大地震、新幹線、デパ地下、異常気象、クマ被害など、2025年も多様なテーマを深掘りしてきた『タモリステーション』。年内最後となる12月29日（月）の放送では、今年劇的な世界一連覇を成し遂げた大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手――ドジャースの侍戦士トリオを3時間にわたって総力特集する。激動のシーズンからワールドシリーズまで、勝敗をわけた一投一打の舞台裏で何が起こっていたのか？