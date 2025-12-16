１２月１６日午後、函館を出発した奥尻行きのプロペラ機が、機材トラブルで函館空港に引き返していたことがわかりました。運航する北海道エアシステムによりますと、ＪＡＬ２８９１便は午前１１時半ごろ、奥尻に向け函館空港を離陸しましたが、その後上空で補助翼に不具合が発生したため、函館空港に引き返したということです。乗客乗員あわせて２４人にけがはありませんでした。この影響で、北海道エアシステムが運航する少なくと