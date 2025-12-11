独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは15日、中国は2026年に出産関連費用の「自己負担ゼロ」を基本的に実現させたい考えだと報じた。記事によると、中国は26年に政策対象に含まれるすべての出産関連の医療費について全国範囲で全額払い戻しを実現することを目指している。狙いは若い世代の出産意欲の引き上げだ。これは中国が人口の持続的減少という課題に直面する中で打ち出されたもので、記事は「中国の人口は22年に数