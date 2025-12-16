お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が16日、都内で初の単著「悪口を悪く言うな！」の発売記念イベントを行った。日常で感じた違和感やグチをまとめた一冊。間もなく「M―1グランプリ」が開催されるとあり「チャンピオンにこの本を渡して宣伝してもらおうかな」と話した。所属事務所の先輩である爆笑問題にも読んでほしい様子だが「田中裕二さんは全く興味持ってくれないんじゃないかな…」とぼやいていた。