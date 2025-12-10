介護現場で働く外国人が増えている。受け入れは２００８年に本格的に始まり、今や９万人を超える。ただ、海外との獲得競争は激しく、介護事業者は人材の確保とつなぎとめに知恵を絞る。リーダーや管理職担う人材も「おいしいですか」。１１月上旬、横浜市の特別養護老人ホーム「第２新横浜パークサイドホーム」。インドネシア出身のジュルフィカル・アディ・ウィラワンさん（３８）が、入居者の口元にお茶を運び、話しかけた