日本ハムの梅林優貴捕手（２７）が１６日、千葉・鎌ケ谷警察署の一日署長を務めた。プロ６年目の今季は出場２試合。来季の飛躍へ、偉大な“師匠”に再び弟子入りを熱望した。今年１月に、来日していたドジャースのベッツの練習に３日間参加。マンツーマンで打撃の助言をもらい、食事をともにし、連絡先も交換した。今オフもすでに連絡。返答待ちの状況だ。「会えたらもちろんいいし、すごくいい人なので、会えたらズケズケいっ