都会には医療機関や医師が集中する一方で、医師不足に悩んでいる地方が少なくない。また、人口が減少して入院ベッドが余っている病院もある。このほか、通院できない高齢者が増え、在宅医療の需要は高まっている。高齢化に伴って医療現場の課題は複雑化する一方だ。今回の医療法改正が様々な問題の改善につながるか、実効性を見極めたい。医師の偏在の是正策などを盛り込んだ改正医療法が成立した。来春から順次施行する。