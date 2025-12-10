高市内閣が初めてまとめた総合経済対策の裏付けとなる２０２５年度補正予算が１６日、参院本会議で与党と国民民主、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。第２１９臨時国会は延長せず、１７日に５８日間の会期を終えて閉会する。高市首相は、補正予算に盛り込まれた物価高対策などの事業執行に注力する考えで、年内の衆院解散は見送られる公算が大きい。補正予算は一般会計の歳出総額が１８兆３０３４億円で、新型コロナ禍