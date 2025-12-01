²Ð¤Î¶Ì»Ø´ø´±¤¬¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Î?Æâ¸þ¤­¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó?¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ºå¿À¤òÎ¨¤¤¤ëÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Ë¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡µ­Ç°¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼½ÐÈ¯¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¼óÇ¾¿Ø¤äÁª¼ê¡¢µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢²ÈÂ²¤éÌó£²£´£°¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤éÊÆ¹ñ¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤ÏÆî¹ñ¤Ç¤Î£ÖÎ¹¹Ô¤òÁ°¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢¿­¤ÓÇº¤àÁª¼ê¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë?¤¢