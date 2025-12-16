2025年プロレス大賞選考会は16日、都内で行われた。最優秀選手賞（MVP）には女子史上初のワールド・オブ・スターダム＆STRONG女子王者の上谷沙弥（スターダム）に決定した。年間最高試合はノアのOZAWAと清宮海斗の一戦が選ばれた。また、最優秀タッグチームはYuto−Ice、OSKAR組（新日本）、殊勲賞は竹下幸之介（DDT、新日本、AEW）、敢闘賞はSareee（フリー）、技能賞は棚橋弘至（新日本）女子プロレス大賞は上谷沙弥（スター