政府は、電気自動車（ＥＶ）や燃料電池車（ＦＣＶ）などエコカーを購入した人への補助金を２０２６年１月から見直す方針を固めた。補助金の上限はＥＶが４０万円増の１３０万円、ＦＣＶが１０５万円減の１５０万円とし、平均車両価格の２割相当に統一する。日米関税交渉での合意に基づき、エコカー間の公平性を確保する。改定するのは、国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（ＣＥＶ補助金）」。新たな補助金は２６年