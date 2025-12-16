Ｊ１Ｇ大阪が、東京ＶのＭＦ森田晃樹（２５）の獲得に乗り出していることが１６日、複数の関係者の話で分かった。既に正式オファーを提示しているという。東京都出身の森田は東京Ｖの下部組織に所属していた２０１８年にトップチームでデビューした。身長１６７センチと小柄だが、正確な技術や高いキープ力を誇る技巧派。２３年から主将を務めるなど生え抜きで象徴的な存在で、クラブは全力で慰留に努めている。Ｇ大阪は鈴木、