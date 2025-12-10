小泉防衛相は、航空自衛隊機が中国軍機からレーダー照射された問題を巡り、英国、フィリピンの国防相と近く電話会談する方向で調整に入った。韓国の国防相との電話会談も模索している。日本の立場に理解を求め、国際世論を味方につけたい考えだ。複数の防衛省関係者が明らかにした。小泉氏は１６日の記者会見で「複数の会談が今週、予定されている」と明らかにし、「国際社会の理解を得ていく努力も、防衛相として取り組むべき