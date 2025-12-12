◇WBA＆WBO世界ライトフライ級王座統一戦WBA王者・高見亨介《12回戦》WBO王者レネ・サンティアゴ（2025年12月17日両国国技館）トリプル世界戦の前日計量が16日、都内のホテルで行われ、WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介はリミットを100グラム下回る48・8キロで一発クリアした。WBO王者サンティアゴに勝利すれば帝拳ジム初の王座統一に成功。これまで2度挑戦し、いずれも涙をのんできたジムの威信を懸け、“三度目の正