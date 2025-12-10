東京・江東区の東京スポーツ新聞社で選考委員会が１６日に行われた「第５２回東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙにしたんクリニック」で、特別話題賞がお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平に贈られる。有田は２０２２年から始まったＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ！！】」で、プロレスの魅力を発信。９月３０日には「有田哲平の日テレプロレス