なとりの東京都内の工場で商品を生産する従業員＝1963年、東京都北区チーズと魚のタラを組み合わせたおつまみ「チーズ鱈」を生み出した老舗食品メーカー。1937年、東京都内で創業者名取光男が「名取精米店」を開いたのが始まり。1948年に水産加工物を手がけ、加工品「いかあられ」を発売。その後もイカやタラなどを加工した珍味を販売した。（共同通信＝増井杏菜記者）長年、大相撲を支えてきた。創業者が関取の後援会長を引き