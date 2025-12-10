「小鳩書房」を経営するハーブ農家の柴田翔太さん＝2025年10月、北海道長沼町赤や黄に色づいた山の麓、田畑に囲まれて、白い壁に青い屋根の2棟の建物がある。ハーブ小屋で銀の鍵を受け取り母屋の扉を開けると、そこには「モモ」や「ナルニア国ものがたり」など約1200冊がずらり。古書の少し色あせた背表紙や、新刊の鮮やかな背表紙が並ぶ。北海道長沼町の「小鳩書房」は、農家が営む岩波少年文庫専門の書店だ。（共同通信＝渡部